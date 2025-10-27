Genova, nascondeva quasi 2kg di droga a casa della fidanzata: arrestato

Genova – Nascondeva circa 1,8kg di droga in casa della fidanzata, nel quartiere genovese di Sampierdarena, ed è stato arrestato dagli agenti della polizia negli scorsi giorni.

Protagonista della vicenda un uomo di 28 anni che è stato a lungo tenuto sotto controllo dalle forze dell’ordine che, dopo averlo visto confabulare nei pressi dell’abitazione situata in vico Raffetto, hanno deciso di entrare in azione.

Si è svolta così una perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento che ha consentito di trovare tre buste sottovuoto contenenti cocaina e in seguito altre confezioni per un totale di quasi 2kg di sostanza stupefacente. Nei confronti del 28enne è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere a Marassi.

