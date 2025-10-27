lunedì 27 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, nascondeva quasi 2kg di droga a casa della fidanzata: arrestato
Notizie LiguriaGenovaCronacaSampierdarena

Genova, nascondeva quasi 2kg di droga a casa della fidanzata: arrestato

Redazione Liguria
0

Polizia auto volanteGenova – Nascondeva circa 1,8kg di droga in casa della fidanzata, nel quartiere genovese di Sampierdarena, ed è stato arrestato dagli agenti della polizia negli scorsi giorni.
Protagonista della vicenda un uomo di 28 anni che è stato a lungo tenuto sotto controllo dalle forze dell’ordine che, dopo averlo visto confabulare nei pressi dell’abitazione situata in vico Raffetto, hanno deciso di entrare in azione.
Si è svolta così una perquisizione domiciliare all’interno dell’appartamento che ha consentito di trovare tre buste sottovuoto contenenti cocaina e in seguito altre confezioni per un totale di quasi 2kg di sostanza stupefacente. Nei confronti del 28enne è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere a Marassi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
acqua, rubinetto,

Genova, domani giornata senz’acqua a Pra’ e Pegli: le vie coinvolte

Cronaca
ambulanza 118 Croce Rosa Rivarolese

Genova, incidente e carambola in via di Francia: tre persone ferite

Cronaca
Fiumara Sampierdarena Genova centro commerciale

Genova, furto da 900 euro in un negozio alla Fiumara: arrestato...

Cronaca

Sanremo, presunto ordigno bellico rinvenuto in spiaggia: soccorsi sul posto

Cronaca