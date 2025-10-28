Autostrade, incidente in A7: bisarca scontra un’auto e scappa, tre feriti

Genova – Un incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 28 ottobre, lungo l’Autostrada A7. E’ accaduto nel tratto iniziale in direzione nord, tra il casello di Genova Ovest e lo svincolo con l’A12.

Secondo le prime informazioni, una bisarca in ripartenza da un’isola di traffico avrebbe urtato una vettura in transito e non si sarebbe fermata dopo l’incidente. Cercando di evitare l’impatto la persona alla guida dell’auto ha frenato bruscamente, venendo tamponata da una macchina che seguiva.

Il bilancio è di tre persone rimaste ferite: un uomo di 44 anni e una donna di 39 anni che si trovavano sul primo mezzo insieme al figlio di pochi mesi (fortunatamente illeso) e una donna di 32 anni passeggera della seconda auto. Tutte e tre le persone ferite sono state trasportate all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Pesanti ripercussioni sul traffico all’imbocco dell’A7. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e per rintracciare l’autista della bisarca rimasta coinvolta nel sinistro stradale.

