Genova – A distanza di alcune ore dall’assalto all’Istituto Firpo-Buonarroti emergono ulteriori dettagli su quanto accaduto nella notte, quando un gruppo di cinque o sei giovani avrebbe assaltato la scuola occupata dagli studenti, danneggiando pesantemente del materiale e svuotando gli estintori all’interno dell’edificio.
Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero due gli studenti rimasti feriti nell’assalto. Uno è stato ritrovato ferito fuori dalla scuola e, forse per evitare ripercussioni, almeno inizialmente aveva denunciato di esser stato vittima di una rapina. Un altro, invece, sarebbe stato aggredito con un pugno dagli aggressori.
Su quanto accaduto stanno cercando di far luce i carabinieri e la Digos, al lavoro per individuare i responsabili del blitz.
Non mancano le polemiche e gli interrogativi dopo quanto accaduto anche a causa dei messaggi che già nelle scorse ore giravano sulle varie chat, dove si segnalavano ‘attacchi imminenti’ alle scuole occupate e nei quali si poneva particolare attenzione proprio al Firpo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]
Genova, assalto al Firpo occupato: sono due i giovani feriti
Genova – A distanza di alcune ore dall’assalto all’Istituto Firpo-Buonarroti emergono ulteriori dettagli su quanto accaduto nella notte, quando un gruppo di cinque o sei giovani avrebbe assaltato la scuola occupata dagli studenti, danneggiando pesantemente del materiale e svuotando gli estintori all’interno dell’edificio.