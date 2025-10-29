mercoledì 29 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, tragedia a Sestri Ponente: donna trovata morta in casa
Notizie LiguriaGenovaCronacaSestri Ponente

Genova, tragedia a Sestri Ponente: donna trovata morta in casa

Redazione Liguria
0

ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseGenova – Una tragedia si è verificata all’alba di questa mattina in un appartamento situato nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove una donna di circa 40 anni è stata ritrovata morta dal marito.
L’uomo avrebbe provato a svegliarla e, non ottenendo risposta, ha chiesto l’intervento dei sanitari del 118, che si sono recati sul posto e non hanno potuto far altro di constatare il decesso della donna. Presso l’abitazione situata in via Sparta si sono recate anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari a chiarire la causa del decesso.
Al momento non viene escluso nulla, ma l’ipotesi più seguita sarebbe quella del malore fatale. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
cavalluccio marino

Acquario di Genova libera 150 cavallucci marini a Taranto

Cronaca
Firpo Buonarroti

Genova, assalto al Firpo occupato: sono due i giovani feriti

Cronaca
Portofino Days International Film festival

Portofino Days International Film Festival nella casa romana di Sandro Pertini

Cronaca
Carabinieri

Scontri a Chiavari in occasione del derby del Tigullio, emessi 18...

Cronaca