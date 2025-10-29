Genova, tragedia a Sestri Ponente: donna trovata morta in casa

Genova – Una tragedia si è verificata all’alba di questa mattina in un appartamento situato nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove una donna di circa 40 anni è stata ritrovata morta dal marito.

L’uomo avrebbe provato a svegliarla e, non ottenendo risposta, ha chiesto l’intervento dei sanitari del 118, che si sono recati sul posto e non hanno potuto far altro di constatare il decesso della donna. Presso l’abitazione situata in via Sparta si sono recate anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti gli accertamenti necessari a chiarire la causa del decesso.

Al momento non viene escluso nulla, ma l’ipotesi più seguita sarebbe quella del malore fatale. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.

