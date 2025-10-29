mercoledì 29 Ottobre 2025
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Savona, educazione stradale con la polizia locale alla scuola Astengo

Redazione Liguria
0

polizia locale savona educazione stradaleSavona – Giornate dedicate all’educazione stradale presso la Scuola Primaria “Astengo” con la Polizia Locale impegnata, in collaborazione con gli insegnanti della scuola ad incontrare gli alunni, per spiegare loro le regole per essere utenti della strada sicuri e consapevoli.
Gli incontri proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre scuole della città per cercare di sensibilizzare i più piccoli al rispetto delle regole del condice della Strada ma anche ai comportamenti corretti dei pedoni per evitare incidenti.

