Savona – Giornate dedicate all’educazione stradale presso la Scuola Primaria “Astengo” con la Polizia Locale impegnata, in collaborazione con gli insegnanti della scuola ad incontrare gli alunni, per spiegare loro le regole per essere utenti della strada sicuri e consapevoli.
Gli incontri proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre scuole della città per cercare di sensibilizzare i più piccoli al rispetto delle regole del condice della Strada ma anche ai comportamenti corretti dei pedoni per evitare incidenti.
Savona, educazione stradale con la polizia locale alla scuola Astengo
Savona – Giornate dedicate all’educazione stradale presso la Scuola Primaria “Astengo” con la Polizia Locale impegnata, in collaborazione con gli insegnanti della scuola ad incontrare gli alunni, per spiegare loro le regole per essere utenti della strada sicuri e consapevoli.