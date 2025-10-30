giovedì 30 Ottobre 2025
Dipendenza da alcol, incontro a Genova

Genova – Un inconytro di sensibilizzazione e informazione sulle cure e assistenza per le dipendenze da alcol. Lo ha organizzato per domani, venerdì 31 ottobre, il Centro Alcologico Regionale della Al3 in collaborazione con l’Associazione Club degli Alcolisti in Trattamento (ACAT) di Savona e Genova.
L’appuntamento è fissato per le ore 14.45 presso la sede del Centro Alcologico Regionale ASL3 Liguria, situato al Padiglione 10 (piano terra) dell’Ospedale Policlinico San Martino.
L’iniziativa – organizzata dal dottor Gianni Testino, coordinatore del Centro Alcologico Regionale e direttore del Dipartimento Educazione a corretti stili di vita e programmi di comunità ASl3 – è specificamente rivolta ai cittadini e ai loro familiari che vivono una problematica alcol correlata e che, a causa dell’auto-stigma, potrebbero esitare a cercare aiuto.
L’obiettivo è offrire un momento di confronto e informazione, superando le barriere del silenzio.
Saranno presenti i Servitori Insegnanti dei gruppi di auto mutuo aiuto (Metodo Hudolin – Approccio Ecologico Sociale), che operano quotidianamente all’interno dello stesso Centro Alcologico Asl3.
Durante l’incontro verranno fornite anche informazioni essenziali sulla patologia alcol correlata.

