Msc Crociere ha comprato Slam

Genova – La compagnia di navi da crociera MSC Cruises ha acquistato la celebre marca di abbigliamento Slam nata a Genova nel 1979.

A renderlo noto la stessa azienda spiegando che “l’operazione riflette l’impegno di lungo periodo di MSC a investire in qualità, innovazione e know-how italiano, identificando di volta in volta partner che siano in linea con il proprio “dna” marittimo e le proprie strategie”. La presenza globale e l’impronta internazionale di MSC supporteranno lo sviluppo e la visibilità di SLAM, anche sui mercati esteri, dando una prospettiva di stabilità e crescita di lungo termine all’iconico marchio italiano, fondato a Genova nel 1979, rafforzandone la solida reputazione e il posizionamento di leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Entrambe le aziende condividono infatti una profonda passione per il mare, oltre ai valori di autenticità, innovazione ed eccellenza radicati nella comune cultura e tradizione marinara.

SLAM continuerà a concentrarsi e a investire sulle proprie attività tradizionali, sviluppando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per il gruppo di società MSC. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando al contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo.

Gli advisor finanziari dell’operazione sono Accuracy, per MSC Cruises, e Dawan Corporate Finance per Vam Investments. Dal punto di vista legale, la società acquirente è stata assistita da RP Legalitax, la parte venditrice da DWF.