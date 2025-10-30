Orientamenti compie 30 anni, a novembre l’edizione 2025

Il Festival Orienamenti compie 30 anni e prepara l’edizione 2025 allungando la durata che sale a 4 giorni consecutivi.

Con oltre duecento incontri, centocinquanta espositori e migliaia di giovani attesi, Orientamenti torna dal 18 al 21 novembre ai Magazzini del Cotone di Genova con un programma che vedrà protagonisti studenti e “Dreamers”, dall’astrofisica Amalia Ercoli Finzi al maestro pasticcere Iginio Massari e la giornalista Giovanna Botteri.

Organizzato da Regione Liguria , il Festival rappresenta il culmine di un grande percorso formativo attivo 365 giorni l’anno, a sostegno delle scelte degli studenti e delle famiglie. L’edizione 2025 si preannuncia come la più ricca di sempre, con oltre 4.000 mq di area espositiva distribuiti ai Magazzini del Cotone e negli spazi del cinema The Space.

Durante la manifestazione sarà presentata l’intera offerta formativa post scuole medie, dai percorsi secondari di secondo grado e IeFP – valorizzati dalle competizioni WorldSkills – fino alla formazione terziaria con Università, ITS Academy e AFAM. Ampio spazio sarà dedicato anche alle opportunità del mondo del lavoro grazie alla presenza di numerose aziende e istituzioni del territorio.

“Orientamenti è uno dei nostri fiori all’occhiello – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Da trent’anni questa manifestazione è al fianco dei giovani che stanno scegliendo la propria strada, aiutandoli a trovare i percorsi di studio e lavorativi più adatti alle loro esigenze, ai loro talenti e sogni. Visitando le centinaia di stand che animeranno l’edizione 2025 i ragazzi e le loro famiglie avranno l’opportunità di trovare strumenti concreti per costruire il proprio futuro e i loro progetti di vita. Ad accogliere oltre 100mila studenti ci saranno incontri, appuntamenti e interventi di grandi personaggi del mondo delle istituzioni, del giornalismo, della cultura, dello sport e di molti altri settori, tutti pronti a offrire testimonianze e spunti che, insieme alle informazioni fornite dagli espositori, daranno un contributo importante nel fare le loro scelte formative e professionali. Anche l’edizione 2025, quindi, si annuncia di altissimo livello, confermando l’efficacia di quella ‘formula Orientamenti’ che, ormai da anni, rappresenta un vero e proprio riferimento nazionale nel campo della formazione”.

“Orientamenti è ormai un modello di rete educativa e istituzionale riconosciuto a livello nazionale – aggiunge l’assessore a Scuola, Università, Formazione e Orientamento al Lavoro Simona Ferro -. Trent’anni di questa eccellenza sono un traguardo straordinario: la Regione Liguria ha costruito, passo dopo passo, un sistema integrato capace di accompagnare i giovani per tutto l’anno, nelle scuole e nei territori, nei momenti di scelta formativa e professionale. Il Festival 2025 sarà un grande appuntamento di incontro, formazione e orientamento, pensato per andare incontro a studenti, famiglie e docenti, come in occasione dell’apertura serale del 20 novembre per consentire anche ai genitori lavoratori di partecipare. Vogliamo che Orientamenti sia sempre più a misura di famiglia, perché la scelta della scuola o del percorso post diploma non riguarda mai solo i ragazzi, ma coinvolge l’intero nucleo familiare”.

“Orientamenti è da trent’anni un contenitore centrale per la nostra Liguria – dichiara l’assessore alla Programmazione FSE Marco Scajola –. Grazie al sostegno del Fondo Sociale Europeo, la Regione Liguria continua a investire in modo concreto nelle persone. Dal 2022 ad oggi abbiamo investito oltre 280 milioni di euro, coinvolgendo più di 55mila liguri in progetti di formazione, lavoro e inclusione sociale. Tra questi c’è, ovviamente, anche Orientamenti. L’edizione 2024 del Festival di novembre ha registrato oltre 120mila presenze, un risultato straordinario che conferma il valore e l’impatto di questa manifestazione, ormai riconosciuta come un punto di riferimento nazionale per l’orientamento, la crescita personale e le politiche giovanili. Vogliamo parlare ai giovani, offrire loro prospettive e strumenti per scegliere con consapevolezza il proprio percorso. Avremo ospiti importanti pronti a condividere esperienze e ispirazioni. Orientamenti è oggi un evento di rilievo nazionale, capace di coinvolgere ragazzi da tutta Italia e di accompagnarli nella costruzione del loro futuro”.

Il Festival si aprirà con tre figure simbolo che testimoniano i percorsi tematici dell’edizione: l’astrofisica Amalia Ercoli Finzi per “Stem”, dedicato alle scienze, alla tecnologia, alla matematica e alle nuove sfide dell’innovazione; la giornalista Giovanna Botteri per “Human”, che mette in luce le competenze umanistiche, artistiche, linguistiche e sociali; e il maestro pasticcere Iginio Massari per “Hands”, incentrato sul saper fare, la creatività e l’intelligenza delle mani.

Accanto a loro porteranno la propria testimonianza altri “Dreamers” di spicco, tra cui lo psicanalista Massimo Recalcati, lo scrittore Alessandro D’Avenia, i campioni di pallavolo Stella Nervini e Andrea Lucchetta e l’atleta paralimpico Francesco Bocciardo.

Di particolare rilievo le presenze istituzionali: il ministro Paolo Zangrillo con un evento sul lavoro nella Pubblica Amministrazione, il ministro Alessandra Locatelli con un focus su disabilità e inclusione lavorativa, il ministro Anna Maria Bernini in visita alla manifestazione, il viceministro al Lavoro Maria Teresa Bellucci, il giudice della Corte Costituzionale Roberto Cassinelli con una lectio magistralis e il presidente dell’Autorità Garante della Privacy, Pasquale Stanzione.

Convegni, workshop e laboratori saranno inoltre promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero della Pubblica Amministrazione, da ISTAT, Inapp, Sviluppo Lavoro Italia e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al fianco delle istituzioni sarà presente anche il Giffoni Film Festival, con il suo contributo creativo e culturale.