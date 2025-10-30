giovedì 30 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaTragedia ad Imperia, uomo precipita dal quinto piano e muore
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Tragedia ad Imperia, uomo precipita dal quinto piano e muore

Redazione Liguria
0

AmbulanzaImperia – Si è aperta con una tragedia la giornata ad Imperia, dove un uomo è precipitato dal quinto piano di un palazzo ed è morto sul colpo.
É accaduto in via Martiri della Libertà, nelle prime ore della mattinata. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.
Inoltre, si è svolto anche l’intervento delle forze dell’ordine che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno avviato le indagini. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi: tra le più probabili ci sarebbe quella del suicidio, ma non si esclude anche un incidente all’origine della tragica caduta.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Vigili del fuoco sommozzatori

Arenzano, proseguono le ricerche del sub disperso sul relitto della Haven

Cronaca

Genova, paura a Molassana: incendio in appartamento, sul posto i vigili...

Cronaca
Bartolomeo Saettone Armir Stella savona

Stella celebra Bartolomeo Saettone caduto in Russia

Cronaca
coda autostrada A10

Autostrade, incidente in A10: lunghe code e traffico in tilt

Cronaca