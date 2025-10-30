Tragedia ad Imperia, uomo precipita dal quinto piano e muore

Imperia – Si è aperta con una tragedia la giornata ad Imperia, dove un uomo è precipitato dal quinto piano di un palazzo ed è morto sul colpo.

É accaduto in via Martiri della Libertà, nelle prime ore della mattinata. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima.

Inoltre, si è svolto anche l’intervento delle forze dell’ordine che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e hanno avviato le indagini. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi: tra le più probabili ci sarebbe quella del suicidio, ma non si esclude anche un incidente all’origine della tragica caduta.

