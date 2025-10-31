Autostrade, cane vaga all’imbocco del casello: salvato dagli agenti

Sestri Levante (Genova) – Stava vagando pericolosamente nei pressi del casello autostradale di Sestri Levante, in A12, mettendo a rischio la sua incolumità e rischiando di essere colpito dai mezzi – fortunatamente pochi, visto l’orario – che transitavano di lì.

Protagonista di questa storia un cane, che all’alba di martedì è stato salvato da alcuni agenti della Polizia Stradale che si trovavano in zona e che sono rapidamente intervenuti.

L’animale è stato mezzo in sicurezza, tranquillizzato e affidato al personale veterinario, che ha constatato le sue buone condizioni di salute.

In seguito, grazie al microchip, è stato individuato il proprietario: si tratta di un uomo di 60 anni residente a Sestri Levante, che non si era accorto che l’animale si era allontanato, probabilmente sfruttando una fessura nel recinto della propria abitazione. Il cane è stato riconsegnato al padrone.

