Ceranesi, fiamme in un’abitazione, intossicati due bambini

Ceranesi (Genova) – Molta paura, tanti danni e due bambini ricoverati al Gaslini per un principio di intossicazione da fumo. E’ il bilancio dell’incendio divampato ieri sera in un’abitazione in località Canonero, nel territorio del comune di Ceranesi, nell’entroterra genovese.

Intorno alle 22 è scattato l’allarme con la famiglia che si sveglia per la presenza di fumo nell’abitazione e chiama subito il numero di emergenza 112.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 che hanno subito soccorso i bambini, il più grande di 12 anni, e li hanno trasferiti con urgenza all’ospedale Gaslini per una visita di controllo per sospetto principio di intossicazione da fumo.

Nel frattempo i vigili del fuoco si sono assicurati che le persone che abitano la casa fossero tutte al sicuro e hanno spento l’incendio per poi bonificare la casa e iniziare le prime indagini sulle cause delle fiamme.

I danni sono rilevanti ma fortunatamente gli abitanti della casa stanno bene.