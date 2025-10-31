Riscaldamento in Liguria, quando scatta l’accensione dei caloriferi

Liguria – Con l’arrivo del freddo e l’abbassamento delle temperature si avvicina anche l’accensione del riscaldamento in Liguria.

Come sempre, si tratta di una decisione che spetta ai singoli comuni che, in base alle condizioni metereologiche, possono decidere di modificare le direttive che arrivano in base alla divisione per ‘fasce’ dei territori. Diversi comuni in queste ultime settimane hanno già optato per anticipare la data di accensione.

Genova, La Spezia e Savona fanno parte della zona D, che prevede l’accensione per un massimo di 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile: i caloriferi si potranno accendere da domani.

Imperia, invece, fa parte della zona C (dal 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore giornaliere), ma visto il recente abbassamento delle temperature il sindaco Scajola ha deciso di anticipare l’accensione a partire da oggi, venerdì 31 ottobre, per un massimo di 5 ore al giorno.

