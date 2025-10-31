Sassello, ricerche tutta la notte per un uomo scomparso

Sassello (Savona) – Sono proseguite per tutta la notte e verranno estese questa mattina le ricerche dell’uomo disperso da ieri sera nella zona di Sassello, nel savonese.

L’uomo sarebbe uscito di casa intorno all’ora di cena ma poi non ha fatto ritorno e i familiari, non vedendolo rientrare, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco con le unità specializzate nella ricerca delle persone, le squadre del Soccorso Alpino e i volontari della Protezione civile.

Le squadre hanno perlustrato sentieri e boschi della zona ma dell’uomo non è stata trovata traccia.

A rendere più complessa la situazione la circostanza che la persone non ha con se il telefono cellulare, lasciato a casa, che potrebbe consentirgli di chiedere aiuto e di fornire la propria posizione ma può anche servire per rintracciare in modo tecnologico la zona dove il telefonino si collega alle celle della rete mobile.

Questa mattina all’alba le ricerche si sono fatte ancora più serrate e verranno esplorate anche zone impervie e dirupi.