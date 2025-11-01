Genova, coltellate in via Pré, ancora sangue nel centro storico

Genova – Ancora sangue nel centro storico genovese dove un 45enne ha denunciato di essere stato colpito a coltellate da un 30enne mentre passeggiava in via Prè.

L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, intorno alle 17,30 e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha medicato il ferito e lo ha poi trasferito in ospedale per le cure del caso.

L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito senza un motivo apparente dal 30enne che avrebbe pronunciato frasi sconnesse a proposito del doversi fare giustizia da solo.

Non sono chiare le circostanze dell’aggressione ma il feritore è in cura da tempo per patologie psichiatriche ed è stato fermato e ricoverato in ospedale.

Il 45enne accoltellato ha riportato alcune ferite alle mani nel tentativo di difendersi ed evitare di essere colpito in modo più grave.

Il sospetto aggressore è stato rintracciato poco dopo e condotto presso il reparto Giudiziaria della Polizia Locale, ove si è reso necessario un ulteriore intervento sanitario (durato complessivamente più di due ore) da parte della stessa ambulanza, congiuntamente alla Salute mentale ASL 3, a causa del suo comportamento poco collaborante e aggressivo verso gli operatori presenti.

L’uomo, un 30enne con pregresse patologie psichiatriche, è stato infine ospedalizzato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Galliera, ove ha proseguito il comportamento ostile.