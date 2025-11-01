sabato 1 Novembre 2025
Incidente mortale a Rapallo, deceduto un ragazzo in moto

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiRapallo (Genova) – Incidente mortale, questa mattina, prima dell’alba, in via del Castellino dove alcuni passanti hanno trovato un motociclista a terra ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112.
Sul posto, intorno alle 5:20 sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane di 19 anni.
In corrispondenza del luogo dell’incidente uno smottamento per cui non è escluso un legame tra i due fatti.

