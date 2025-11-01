Meteo Liguria, aumentano le nuvole, domani nuova perturbazione

Il mese di novembre inizia con l’anticipazione della nuova perturbazione che interesserà la Liguria nella giornata di domani, domenica 2 novembre con precipitazioni anche a carattere di rovescio. Già da oggi, infatti, nuvolosità in aumento e qualche piovasco.

Un deciso milioramento è però atteso per l’inizio della prossima settimana.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 1 novembre 2025:

Su tutta la regione attesa nuvolosità sparsa, anche consistente ad eccezione di qualche schiarita sul comparto delle Alpi Liguri e la Bormida occidentale.

Possibilità di piovaschi al mattino da Genova verso levante con accumuli non elevati ed alternati a fasi asciutte.

Tra il pomeriggio e la serata i piovaschi si intensificheranno soprattutto sul settore centro-orientale, lambendo anche la costa del ponente.

Asciutto su Alpi Liguri, Val Bormida ed Erro.

Venti deboli da nord al primo mattino, in rotazione a sud nell’arco della giornata.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressochè stazionarie o in contenuto aumento le minime.

Sulla costa attese temperature minime tra +13°C/+16°C e massime tra +17°C/+21°C.

Nell’interno previste temperature minime tra +5°C/+12°C e massime tra +13°C/+17°C.