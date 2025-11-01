sabato 1 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaSassello, cani molecolari trovano l'uomo scomparso da due giorni
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Sassello, cani molecolari trovano l’uomo scomparso da due giorni

Redazione Liguria
0

vigili fuoco disperso cercafunghi boschiSassello (Savona) – Sono stati decisivi i cani molecolari, addestrati a cercare tracce infinitesimali nell’aria e sul terreno per trovare l’uomo di 60 anni che era disperso da due giorni nel territorio del comune di Sassello, nell’entroterra di Savova.
L’uomo è stato trovato infreddolito, affamato e molto affaticato e subito è stato trasferito all’ospedale di Alessandria con l’elicottero dei vigili del fuoco.
La persona si trovava a terra, in ipotermia ed ormai allo stremo ma i cani molecolari, con il loro fiuto infallibile, hanno condotto le squadre di ricerca a colpo sicuro, ad appena 3300 metri dalla sua abitazione ma in un posto talmente impervio da non permettere il ritrovamento e neppure di mettersi in salvo da solo.
Per giorni le squadre di soccorso hanno perlustrato boschi, sentieri e dirupi ma senza riuscire a ritrovare l’uomo, scomparso da casa in circostanze ancora da chiarire.
Oggi l’arrivo, decisivo, dei cani addestrati appositamente per la ricerca delle persone scomparse e che hanno subito trovato una pista che ha portato al salvatagio dell’uomo, ormai stremato.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Pioggia ombrello

Allerta Gialla per pioggia, a Genova invito alla prudenza nel giorno...

Cronaca
fucile doppietta caccia

Santo Stefano d’Aveto, cacciatore colpito da una rosa di pallini di...

Cronaca
carabinieri, vicoli, Genova

Genova, controlli dei carabinieri, cinque persone arrestate

Cronaca
Novotel presidio protesta Genova

Novotel licenzia a Genova e scatta il presidio di protesta

Cronaca