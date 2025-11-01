Sassello, cani molecolari trovano l’uomo scomparso da due giorni

Sassello (Savona) – Sono stati decisivi i cani molecolari, addestrati a cercare tracce infinitesimali nell’aria e sul terreno per trovare l’uomo di 60 anni che era disperso da due giorni nel territorio del comune di Sassello, nell’entroterra di Savova.

L’uomo è stato trovato infreddolito, affamato e molto affaticato e subito è stato trasferito all’ospedale di Alessandria con l’elicottero dei vigili del fuoco.

La persona si trovava a terra, in ipotermia ed ormai allo stremo ma i cani molecolari, con il loro fiuto infallibile, hanno condotto le squadre di ricerca a colpo sicuro, ad appena 3300 metri dalla sua abitazione ma in un posto talmente impervio da non permettere il ritrovamento e neppure di mettersi in salvo da solo.

Per giorni le squadre di soccorso hanno perlustrato boschi, sentieri e dirupi ma senza riuscire a ritrovare l’uomo, scomparso da casa in circostanze ancora da chiarire.

Oggi l’arrivo, decisivo, dei cani addestrati appositamente per la ricerca delle persone scomparse e che hanno subito trovato una pista che ha portato al salvatagio dell’uomo, ormai stremato.