Arenzano, proseguono le ricerche dell’uomo disperso sul relitto dell’Haven

Arenzano (Genova) – Proseguono le ricerche di Marc Florian Heib, giovane sub scomparso da mercoledì durante un’immersione sul relitto della petroliera Haven, nelle acque a largo di Arenzano.

Sul luogo sono intervenuti anche i sommozzatori provenienti da Milano, che hanno iniziato nuove ricerche anche grazie all’ausilio del robot ROV con il quale hanno scandagliato il fondale, al momento senza esito.

Le operazioni di ricerca andranno avanti anche in questi giorni in base alle condizioni meteo e a quelle del mare.

In questi ultimi giorni si è riacceso il dibattito sulle condizioni di sicurezza per quanto riguarda le immersioni subacquee sulla petroliera, un luogo che attira centinaia di appassionati ogni anno ma che è considerato anche uno dei più pericolosi di tutto il Mar Ligure. La petroliera, infatti, è posata su un fondale di circa 80 metri, in un punto dove sono presenti spesso delle forti correnti e dove l’acqua risulta parecchio torbida.

——————————————————————————————————

