domenica 2 Novembre 2025
Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per temporali su Centro e Levante

allerta Meteo Liguria maltempoUna nuova forte perturbazione sta per interessare la Liguria ed il Nord Italia e Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sul centro levante (Zone BC ed E) dalle 9:00 alle 18:00 di oggi, domenica 2 novembre.
Sul ponente e i versanti padani di ponente (Zone A ed E) si segnala bassa probabilità di forti temporali
Dalla mattinata di oggi l’ingresso di aria fresca in quota porterà sulla Liguria una componente piu’ temporalesca con fenomeni che interesseranno dapprima il ponente per poi spostarsi sul centro levante.
I fenomeni piu’ intensi si attendono tra la mattinata e le ore centrali.
I venti saranno inizialmente meridionali a levante, con raffiche fino a 40-50 km/h specie sui crinali di BCE e ruoteranno a nord la sera, questo porterà un miglioramento a partire da ponente che interesserà il levante la sera con la cessazione dei fenomeni.

 

