Maltempo Liguria, nubifragio su La Spezia: strade allagate e interventi dei vigili del fuoco

La Spezia – Prosegue la giornata caratterizzata da pioggia, maltempo e Allerta Meteo Gialla per temporali sul centro-levante della regione.

In queste ultime ore la situazione più critica si è vissuta a La Spezia in città e in alcune zone della provincia, dove un forte temporale si è abbattuto a partire dal pomeriggio odierno riversando un’ingente quantità di pioggia sulle strade, caduta nel giro di poco tempo.

Questo ha mandato in forte stress soprattutto alcune, con diversi allagamenti che vengono segnalati in diverse zone della città. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, anche a causa della caduta di rami finiti sulla carreggiata. Fortunatamente, non si segnalano persone rimaste ferite o in difficoltà a causa degli allagamenti.

Nei settori B ed E l’Allerta per temporali è stata prolungata fino alle ore 21:00, mentre nel settore C proseguirà fino a mezzanotte.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]