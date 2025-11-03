Genova, mercoledì senz’acqua a Bolzaneto: le vie coinvolte

Genova – Quella di mercoledì 5 novembre sarà una giornata di disagi per decine di residenti e commercianti della val Polcevera, nello specifico per quelli delle Bolzaneto e delle alture, dove è prevista l’interruzione dell’acqua per alcuni lavori sulla rete idrica.

L’erogazione sarà sospesa per gran parte della giornata, dalle ore 7:00 alle ore 20:00. Ecco, di seguito, le vie coinvolte:

• Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, dal civ. 1 a Largo Silvio

Gandolfo

• Largo Silvio Gandolfo

• Via Antonietta Massuccone Mazzini

• Salita Murta

• Via Pino di Murta

• Via Pozzoni

• Via alla Chiesa di Murta

• Piazza della Chiesa di Murta

• Via Favale

• Salita Ronco

• Via Scarpino

• Via dei Nicolli

• Via Doge Giovanni da Murta

• Via Monfenera

• Salita Inferiore di Murta

• Via Ugo Polonio

• Via al Ponte di Teglia

• Via San Donà di Piave

• Via Castel Morrone

• Salita Cà dei Trenta

• Salita della Cittadina fino al civ. 8

• Via Evandro Ferri a monte del civ. 34

• Piazza Fulcieri Paolucci De Calboli

• Via dei Molinussi

• Vie limitrofe alle località sopra indicate

“Abbassamenti di pressione – fa sapere Iren – potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario”.

