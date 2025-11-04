Cavi di Lavagna, identificato il cadavere trovato in mare è di un pensionato di Como

Lavagna (Genova) – Il cadavere ritrovato in mare, questa mattina, sul litorale di Cavi di Lavagna è stato identificato: si tratta di Vittorio Sovalvigo, un pensionato di 89 anni residente nel comasco e che da alcuni giorni si trovava in Liguria per un periodo di vacanza e di riposo.

L’uomo era uscito questa mattina per la consueta passeggiata ma poi non ha fatto rientro nell’abitazione dove stava trascorrendo le vacanze e i familiari si sono preoccupati quando non lo hanno visto rientrare mentre si diffondeva la notizia del ritrovamento del cadavere in mare.

In breve le due informazioni sono state incrociate e si è scoperta l’identità della persona che non aveva con sè documenti.

Sarà molto probabilmente l’autopsia a chiarire con precisione le cause del decesso ma sembra escluso che l’uomo sia vittima di violenza.

Forse un malore improvviso lo ha sorpreso mentre camminava sulla spiaggia.