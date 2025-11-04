Lavagna (Genova) – Il cadavere ritrovato in mare, questa mattina, sul litorale di Cavi di Lavagna è stato identificato: si tratta di Vittorio Sovalvigo, un pensionato di 89 anni residente nel comasco e che da alcuni giorni si trovava in Liguria per un periodo di vacanza e di riposo.
L’uomo era uscito questa mattina per la consueta passeggiata ma poi non ha fatto rientro nell’abitazione dove stava trascorrendo le vacanze e i familiari si sono preoccupati quando non lo hanno visto rientrare mentre si diffondeva la notizia del ritrovamento del cadavere in mare.
In breve le due informazioni sono state incrociate e si è scoperta l’identità della persona che non aveva con sè documenti.
Sarà molto probabilmente l’autopsia a chiarire con precisione le cause del decesso ma sembra escluso che l’uomo sia vittima di violenza.
Forse un malore improvviso lo ha sorpreso mentre camminava sulla spiaggia.
Cavi di Lavagna, identificato il cadavere trovato in mare è di un pensionato di Como
