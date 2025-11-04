Genova, aggredisce un agente e gli rompe una mano: 22enne arrestato

Genova – Un giovane di 22 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine a seguito di quanto avvenuto a Rivarolo, in via Rossini.

Alla vista dei poliziotti impegnati in un controllo, il 22enne ha tentato di occultare un pacchetto e darsi alla fuga. Gli agenti hanno raccolto quanto tentato di nascondere e si sono messi all’inseguimento del giovane, fermato poco dopo.

Al momento del controllo il ragazzo ha opposto resistenza, iniziando a spintonare i poliziotti, colpendo uno di loro e causandogli la frattura di una mano.

Oltre ai 15 grammi di cannabis che il giovane teneva nel sacchetto recuperato, a seguito della perquisizione è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico e di circa 500 euro in contanti, considerati proventi dell’attività illecita.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre nei confronti del giovane è scattato l’arresto. L’agente ferito è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di 30 giorni.

