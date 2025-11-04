Genova, frate motociclista ferito in un incidente in piazza Giusti

Genova – Ancora un incidente sulle strade cittadine, questa mattina, ed ancora nella zona di San Fruttuoso dove due mezzi a due ruote si sono scontrati per cause ancora da accertare nel mezzo dell’incrocio tra diverse direttrici molto trafficate della città.

Un frate che viaggiava su uno dei mezzi sarebbe stato urtato e gettato a terra da un altro scooter.

Un impatto che gli ha procurato diverse ferite e sospette fratture e il trasferimento urgente all’ospedale San Martino.

Anche il conducente dell’altro mezzo a due ruote è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

L’uomo, 40 anni, è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale.

L’incrocio di piazza Giusti è rimasto bloccato a lungo per consentire le operazioni di soccorso prima e la bonifica poi, con l’intervento anche degli agenti della polizia locale, sezione infortunitica, che hanno sottoposto entrambe i feriti al test per la verifica dell’eventuale uso di alcolici.

Fortunatamente nessuno dei due ha riportato lesioni gravi ma divampano le polemiche per la raffica di incidenti nella zona e la lamentata assenza di controlli.

I residenti chiedono che siano presenti in loco i vigili urbani che possono sorvegliare il traffico ed intervenire a sanzionare gli abusi.