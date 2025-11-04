martedì 4 Novembre 2025
Genova, prossima settimana nuovo sciopero di Amt: orari e modalità

Autobus Amt 35 GenovaGenova – La prossima settimana è previsto un nuovo sciopero per il trasporto pubblico locale nel capoluogo, con i lavoratori che incroceranno le braccia per quattro ore, con conseguenti disagi per i cittadini. Le modalità:
“Si informa che l’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro – scrive Amt – ha proclamato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di lunedì 10 novembre 2025.
Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:
Servizio di trasporto urbano Genova
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30; il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.
Servizio di trasporto provinciale
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30; il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.00; il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 2 ore del turno.
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.
il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno”.
