Rapallo, chiusa per uno smottamento la strada dove è morto Davide Rastelli

Rapallo – “Si informa la cittadinanza che, su indicazione dei Vigili del Fuoco, è stata disposta la chiusura al traffico di via del Castellino tra via al Rio Lanzio e il civico 96.

La decisione è stata presa in via precauzionale a seguito di uno smottamento avvenuto nel bosco sovrastante la strada. Al momento il cedimento non ha interessato direttamente la carreggiata, ma si è ritenuto opportuno intervenire con tempestività per garantire la sicurezza. Nella mattinata di domani, con la luce del giorno, saranno svolti i necessari sopralluoghi tecnici per verificare le condizioni del terreno e valutare eventuali ulteriori misure. Chi dovesse recarsi a San Quirico può utilizzare la strada che transita da Montepegli”, ha scritto il comune di Rapallo che nelle scorse ore ha comunicato la chiusura di un tratto di via del Castellino a causa di uno smottamento.

Nella notte la strada è stata teatro del tragico incidente che ha causato la morte di Davide Rastelli, giovane di 19 anni che stava rientrando a casa a bordo della sua moto e che ha perso la vita a causa dello schianto. Proseguono le indagini per far luce su quanto accaduto.

Nel mirino degli investigatori ci sarebbe proprio una piccola frana presente proprio sul luogo dell’incidente. Secondo le ipotesi prese maggiormente in considerazione, lo smottamento sarebbe avvenuto poco prima del passaggio del 19enne che, vedendolo soltanto all’ultimo, non avrebbe potuto evitare l’impatto che gli è costato la vita. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia.

