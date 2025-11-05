Genova, controlli nelle stazioni genovesi: due giovani arrestati

Genova – I controlli svolti la scorsa settimana dagli agenti della polizia ferroviaria presso le stazioni genovesi hanno portato a due arresti.

Il primo caso è avvenuto martedì 28 ottobre presso la stazione ferroviaria di Genova Principe, dove un giovane è stato arrestato a margine di un controllo per aver fornito un falso documento di identità. A seguito degli accertamenti, è emerso trattarsi di un 33enne condannato ad undici mesi di reclusione.

Il secondo episodio, invece, si è verificato due giorni dopo, sempre presso la stazione di Principe. Sempre a seguito di un controllo svolto dagli agenti, è stato arrestato un giovane di 26 anni che è risultato evaso dai domiciliari: è stato trasferito presso il carcere genovese di Marassi.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]