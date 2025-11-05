mercoledì 5 Novembre 2025
Genova, controlli nelle stazioni genovesi: due giovani arrestati

polizia ferroviaria Brignole GenovaGenova – I controlli svolti la scorsa settimana dagli agenti della polizia ferroviaria presso le stazioni genovesi hanno portato a due arresti.
Il primo caso è avvenuto martedì 28 ottobre presso la stazione ferroviaria di Genova Principe, dove un giovane è stato arrestato a margine di un controllo per aver fornito un falso documento di identità. A seguito degli accertamenti, è emerso trattarsi di un 33enne condannato ad undici mesi di reclusione.
Il secondo episodio, invece, si è verificato due giorni dopo, sempre presso la stazione di Principe. Sempre a seguito di un controllo svolto dagli agenti, è stato arrestato un giovane di 26 anni che è risultato evaso dai domiciliari: è stato trasferito presso il carcere genovese di Marassi.
——————————————————————————————————
