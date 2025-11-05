mercoledì 5 Novembre 2025
Genova, paura a Bolzaneto: picchiata dall’ex, 30enne all’ospedale

auto Polizia notteGenova – É stata picchiata dall’ex fidanzato che l’ha colpita e strattonata a lungo dopo che lei aveva deciso di interrompere la loro relazione. É accaduto nella notte a Bolzaneto, dove una donna di circa 30 anni ha richiesto l’intervento dei soccorsi per aver subito un’aggressione da parte dell’uomo.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno prima curata sul posto e in un secondo momento trasportata all’ospedale in codice giallo, quello di media gravità.
Inoltre sono giunti anche gli agenti della polizia, che hanno raccolto le testimonianze e ricostruito quanto successo. I poliziotti avrebbero anche rinvenuto un telefono rotto, che sarebbe di proprietà della giovane e sarebbe stato distrutto proprio durante l’aggressione. Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia.
