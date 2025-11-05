Lavori sul nodo di Busalla, polemiche per l’attivazione dell’automedica H24 in Valle Scrivia

Busalla – Non si ferma in consiglio regionale la polemica che riguarda l’installazione del servizio dell’automedica H24 in Valle Scrivia. L’opposizione chiede a gran voce l’attivazione del servizio, soprattutto dopo il via ai lavori autostradali sul nodo di Busalla. Il traffico viaggia su un’unica corsia per senso di marcia sia in direzione nord che in direzione sud e nelle scorse settimane si sono già verificati episodi che hanno visto alcuni mezzi di soccorso rimanere bloccati in coda. Da lì nasce la richiesta che riguarda l’installazione del servizio, proprio per evitare situazioni di questo tipo in caso di emergenza.

“Sono partiti i lavori nel tratto autostradale in prossimità del casello di Busalla, ma il potenziamento del servizio di automedica h24 in Valle Scrivia, promesso dalla Regione, non è mai partito. I cantieri autostradali portano pesanti disagi, con rallentamenti, code, restringimenti e possibili blocchi della viabilità, che incidono sulla tempestività dei soccorsi in un’area già fragile dal punto di vista sanitario e distante dai principali ospedali cittadini. Ci aspettavamo che dalle parole si passasse ai fatti invece ancora oggi a distanza di mesi e nonostante l’avvio concreto dei lavori non risulta la messa in campo di nessun servizio aggiuntivo. Dall’assessore Giampedrone solo parole per giustificare l’inerzia di questa destra che scarica le responsabilità su Aspi, dicendo che aspetta da loro una risposta sull’attivazione del servizio, una risposta che già c’era stata ed era stata negativa. Basta prendere in giro i cittadini e cambiare ogni volta versione, dicendo prima che si farà, e poi che non si farà più. Non accettiamo questi giochetti. Non staremo a guardare, continueremo a chiedere che l’attivazione avvenga in tempi brevi come necessario per il territorio. In Valle Scrivia serve il servizio di automedica h24”, ha detto il capogruppo PD, Armando Sanna.

