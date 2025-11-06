Pietra Ligure, abbattuta questa mattina la palma monumentale: era la più alta della Liguria

Pietra Ligure (Savona) – Questa mattina in piazza Vittorio Emanuele II a Pietra Ligure sono iniziate le operazioni per abbattere la palma monumentale di 24 metri, considerata dal Ministero dell’Agricoltura la più alta della Liguria.

L’albero aveva più di cent’anni, ma il suo abbattimento si sarebbe reso necessario per un rischio di crollo ormai troppo elevato. Tanto dispiacere sui volti delle decine di persone che, anche solamente di passaggio, si sono fermate ad assistere ad una parte delle operazioni.

“Purtroppo, e davvero nostro malgrado, a fronte di una dettagliata perizia tecnica redatta dall’agronomo incaricato dal Comune che ne ha decretato la classificazione in classe D, appurandone l’irrimediabile compromissione e lo stato di instabilità con serio rischio di schianto improvviso, siamo costretti ad abbattere la palma monumentale in piazza Vittorio Emanuele II” sono le parole del sindaco, Luigi De Vincenzi, e dell’assessore al verde pubblico, Francesco Amandola.

“Garantire la pubblica incolumità – scrive il Comune – e la sicurezza di persone e cose sono priorità che non devono mai venir meno, in un quadro di assoluta consapevolezza, per la nostra Amministrazione, di quanto il verde pubblico, la sua cura e la sua gestione siano fondamentali”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]