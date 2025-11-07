venerdì 7 Novembre 2025
Cairo Montenotte, bambina di 5 anni cade a scuola e batte la testa

Ospedale San Paolo SavonaCairo Montenotte (Savona) – Migliorano, all’ospedale San Paolo di Savona, le condizioni della bambina di 5 anni che ieri pomeriggio è caduta nella scuola che frequenta, a Ferrania, battendo la testa a terra.
La piccola è stata soccorsa dal personale della Croce Bianca di Carcare e dell’automedica del 118 e per precauzione, considerando la situazione delicata, è stata trasferita in ospedale per accertamenti.
La piccola è stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo ed è stata sottoposta agli esami del caso e poi è stata tenuta in osservazione. La piccola dovrebbe essere fuori pericolo e potrà tornare a casa nella giornata di oggi mentre proseguono gli accertamenti nella scuola per ricostruire cosa è accaduto ed eventuali responsabilità.

