Varazze, ottantenne si ribalta con l’auto, salvato dai vigili del fuoco

Varazze (Savona) – Stava guidando la sua auto quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato finendo la sua corsa sul tetto.

Ancora un’auto finita con le ruote all’aria e ancora un intervento di salvataggio dei vigili del fuoco. Questa volta è successo a Varazze, nel savonese, dove un 80enne alla guida è stato sfortunato protagonista di un incidente che poteva avere ben altre conseguenze.

L’incidente intorno alle 17:30 e la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze è stata allertata per l’auto ribaltata e per la persona intrappolata all’interno

La squadra giunta sul posto ha messo in sicurezza l’auto ed ha collaborato con la croce rossa di Varazze e con l’auto medica per l’estricazione dell’uomo di circa ottant’anni.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti del caso.