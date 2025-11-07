venerdì 7 Novembre 2025
Varazze, ottantenne si ribalta con l’auto, salvato dai vigili del fuoco

Varazze auto ribaltata 7 novembre 2025Varazze (Savona) – Stava guidando la sua auto quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato finendo la sua corsa sul tetto.
Ancora un’auto finita con le ruote all’aria e ancora un intervento di salvataggio dei vigili del fuoco. Questa volta è successo a Varazze, nel savonese, dove un 80enne alla guida è stato sfortunato protagonista di un incidente che poteva avere ben altre conseguenze.
L’incidente intorno alle 17:30 e la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze è stata allertata per l’auto ribaltata e per la persona intrappolata all’interno

La squadra giunta sul posto ha messo in sicurezza l’auto ed ha collaborato con la croce rossa di Varazze e con l’auto medica per l’estricazione dell’uomo di circa ottant’anni.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per gli accertamenti del caso.

