sabato 8 Novembre 2025
Genova, lunedì sciopero di Amt: orari e modalità

Redazione Liguria
0

Filobus Genova Assi di ForzaGenova – La settimana nel capoluogo inizierà con disagi e problematiche a causa dello sciopero che è stato proclamato dall’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro e che interesserà il settore del trasporto pubblico locale. I lavoratori incroceranno le braccia per quattro ore durante la giornata. Le modalità:
“Si informa che l’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro – scrive Amt – ha proclamato uno sciopero della durata di 4 ore per la giornata di lunedì 10 novembre 2025.
Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT sono le seguenti:
Servizio di trasporto urbano Genova
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30; il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.
Servizio di trasporto provinciale
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30; il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.00; il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 2 ore del turno.
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)
Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.
il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno”.
