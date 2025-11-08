Spezia-Bari, cade nel fossato dello stadio durante la partita: tifoso in rianimazione

La Spezia – Si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia il tifoso che ieri sera è caduto nel fossato della Curva Ferrovia durante il secondo tempo della sfida tra Spezia e Bari, sospesa per alcuni minuti proprio per permettere a Vigili del fuoco e sanitari del 118 di soccorrere l’uomo.

Al momento rimane da chiarire la dinamica della caduta, che ha visto il tifoso precipitare per alcuni metri. A seguito dell’impatto avrebbe riportato la fratture del bacino e dell’osso parietale.

Nelle prossime ore verranno svolti ulteriori accertamenti in merito alle sue condizioni e non si esclude un trasferimento all’ospedale San Martino di Genova.

Intanto, oltre a decine di messaggi di vicinanza da parte dei tifosi delle due squadre, anche i canali ufficiali dello Spezia hanno condiviso un messaggio: “Forza Massimiliano, siamo al tuo fianco”.

