sabato 8 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaSpezia-Bari, cade nel fossato dello stadio durante la partita: tifoso in rianimazione
Notizie LiguriaLa SpeziaCronacaNotizie in evidenza

Spezia-Bari, cade nel fossato dello stadio durante la partita: tifoso in rianimazione

Redazione Liguria
0

La Spezia stadio Alberto PiccoLa Spezia – Si trova ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea di La Spezia il tifoso che ieri sera è caduto nel fossato della Curva Ferrovia durante il secondo tempo della sfida tra Spezia e Bari, sospesa per alcuni minuti proprio per permettere a Vigili del fuoco e sanitari del 118 di soccorrere l’uomo.
Al momento rimane da chiarire la dinamica della caduta, che ha visto il tifoso precipitare per alcuni metri. A seguito dell’impatto avrebbe riportato la fratture del bacino e dell’osso parietale.
Nelle prossime ore verranno svolti ulteriori accertamenti in merito alle sue condizioni e non si esclude un trasferimento all’ospedale San Martino di Genova.
Intanto, oltre a decine di messaggi di vicinanza da parte dei tifosi delle due squadre, anche i canali ufficiali dello Spezia hanno condiviso un messaggio: “Forza Massimiliano, siamo al tuo fianco”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carabinieri auto

Genova, identificato il cadavere ritrovato a Pra’: proseguono le indagini

Cronaca
Filobus Genova Assi di Forza

Genova, lunedì sciopero di Amt: orari e modalità

Cronaca
Cantiere cartelli

Cantieri e lavori in provincia di Genova

Cronaca
meteo Liguria sabato 8 novembre 2025

Meteo Liguria, migliora il tempo e salgono le temperature

Cronaca