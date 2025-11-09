Genoa – Fiorentina, striscioni contro i giornalisti, arriva la condanna

Genova – Ennesimo atto di intimidazione, rivolto ai giornalisti, durante una partita di pallone. E’ successo durante l’incontro tra Genoa e Fiorentina, allo stadio Ferraris di Marassi, con frasi squallide rivolte contro persone che svolgono solo il proprio lavoro e raccontano fatti di cronaca.

Nonostante in controlli è apparso durante l’incontro e si tratta dell’ennesimo atto di intimidazione che si verifica in pochi mesi contro i cronisti.

L’Ordine del Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ussi Liguria condannano questo atteggiamento minaccioso da parte di sedicenti tifosi da sempre omertosi sui fatti di cronaca che li riguardano e che agiscono credendosi al di sopra della legge.

Al tempo stesso la categoria auspica un pronto intervento della Questura di Genova nell’individuare gli autori di questi insulti, per di più sessisti, e di queste minacce che espongono davanti a decine di telecamere striscioni firmati che non dovrebbero entrare all’interno dello stadio.

Odg, Alg e Ussi chiederanno nelle prossime ore un incontro urgente con il questore di Genova Silvia Burdese.