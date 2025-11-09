domenica 9 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenoa - Fiorentina, striscioni contro i giornalisti, arriva la condanna
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassi

Genoa – Fiorentina, striscioni contro i giornalisti, arriva la condanna

Redazione Liguria
0

stadio Ferraris Genova MarassiGenova – Ennesimo atto di intimidazione, rivolto ai giornalisti, durante una partita di pallone. E’ successo durante l’incontro tra Genoa e Fiorentina, allo stadio Ferraris di Marassi, con frasi squallide rivolte contro persone che svolgono solo il proprio lavoro e raccontano fatti di cronaca.
Nonostante in controlli è apparso durante l’incontro e si tratta dell’ennesimo atto di intimidazione che si verifica in pochi mesi contro i cronisti.
L’Ordine del Giornalisti della Liguria, l’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ussi Liguria condannano questo atteggiamento minaccioso da parte di sedicenti tifosi da sempre omertosi sui fatti di cronaca che li riguardano e che agiscono credendosi al di sopra della legge.
Al tempo stesso la categoria auspica un pronto intervento della Questura di Genova nell’individuare gli autori di questi insulti, per di più sessisti, e di queste minacce che espongono davanti a decine di telecamere striscioni firmati che non dovrebbero entrare all’interno dello stadio.
Odg, Alg e Ussi chiederanno nelle prossime ore un incontro urgente con il questore di Genova Silvia Burdese.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Linda Alfano

Genova, addio a Linda Alfano, psicoterapeuta e nel consiglio di Palazzo...

Varie
Gaslini monitor

Genova, bambina di 10 anni cade da un albero a San...

Cronaca

Escursionisti feriti sul Monte di Portofino, arriva l’elicottero

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, giovane fermato con dosi di ketamina alla Foce

Cronaca