Genova, auto si ribalta in corso Europa, ferito il conducente

Genova – Ancora un’auto ribaltata sulle strade cittadine. Questa volta è successo in corso Europa dov, ieri sera, intorno alle 20, un’auto condotta da un uomo si è schiantata per cause ancora da accertare contro le auto in sosta per poi ribaltarsi.

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in via di approfondimento e dopo aver urtato diverse vetture in sosta a lato strada si è ritrovato prigioniero della vettura con le ruote per aria.

Subito sono scattate le chiamate dei passanti al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco, l’automedica del 118 e l’ambulanza.

I pompieri hanno estratto l’uomo dalle vettura e lo hanno affidato alle cure del personale medico.

La persona è stata poi trasportata in codice giallo all’ospedale San Martino.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle responsabilità.

Molte le vetture danneggiate dall’impatto.

(Foto di repertorio)