Genova, bambina di 10 anni cade da un albero a San Quirico, è grave

Genova – Sono gravi, all’ospedale Gaslini, le condizioni della bambina di 10 anni caduta da un albero in circostanze ancora da chiarire, nel quartiere di San Quirico.

L’incidente è avvenuto in via Rolih e a chiamare i soccorsi sono stati i genitori appena si sono accorti di quanto era successo.

Secondo le prime ricostruzioni la bambina si sarebbe arrampicata su un albero per poi cadere da diversi metri di altezza.

Una brutta caduta che ha causato ferite e lesioni.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e la piccola, una volta stabilizzata, è stata trasferita con la massima urgenza al pronto soccorso dove i medici le hanno attributo il condice giallo, intermedio per gravità, per poi sottoporla ad esami e controlli.

In corso anche la ricostruzione dell’incidente con le forze dell’ordine che stanno ascoltando i genitori ed alcune persone.

