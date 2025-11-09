domenica 9 Novembre 2025
Genova, giovane fermato con dosi di ketamina alla Foce

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Nascondeva diverse dosi di ketamina, la nuova droga dello sballo che si sta diffondendo tra i giovani, il ragazzo di 20 anni fermato ed arrestato dagli agenti della polizia che ieri sera stavano effettuando controlli nella zona della Foce.
Gli agenti hanno fermato ieri sera, per un controllo, una vettura che procedeva in viale Brigata Bisagno e che trasportava 5 gioni.
Uno di loro, un 20enne, è stato trovato in possesso di 18 confezioni di sostanza stupefacente poi analizzate e risultate essere 16 grammi di ketamina.
Il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e verrà sottoposto a rito per direttissima domani mattina.

