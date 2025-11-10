Autostrade, auto a fuoco in A12: soccorsi sul posto, tratto chiuso

Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A12, nel tratto compreso tra il casello di Genova Nervi e quello di Recco.

É accaduto lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante, dove un mezzo che stava percorrendo la strada avrebbe preso improvvisamente fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale di Autostrade. Secondo le prime informazioni non si registrerebbero persone rimaste ferite o intossicate a seguito dell’incendio, ma le operazioni di soccorso hanno avuto le prime ripercussioni sul traffico: al momento si registrano circa 2km di coda in direzione di La Spezia.

