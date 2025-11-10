Capodanno a Genova, concerto in piazza dei Pinguini Tattici Nucleari

Genova – “Solo un minuto per darvi un annuncio del quale sono davvero felice. Quest’anno il Capodanno lo festeggiamo con un grande concerto di Pinguini Tattici Nucleari in piazza della Vittoria. Salutiamo il 2025 e diamo il benvenuto al 2026 divertendoci insieme. Se siete genovesi restate qua. Se non siete genovesi, sapete cosa fare a Capodanno e vi aspettiamo”, con questo messaggio condiviso pochi minuti fa sui propri canali social, Silvia Salis, sindaca di Genova, ha annunciato il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari per il Capodanno 2026.

L’evento si terrà in piazza della Vittoria a partire dalla serata del 31 dicembre e proseguirà fino a dopo la mezzanotte. L’ingresso sarà libero e gratuito.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]