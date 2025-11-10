lunedì 10 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaVoltri, esce in Sup e non riesce a rientrare, salvata una ragazza
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltri

Voltri, esce in Sup e non riesce a rientrare, salvata una ragazza

Redazione Liguria
0

capitaneria di portoGenova – E’ uscita in mare con la tavola da SUP per una escursione ma al tramonto non era ancora rientrata. Momenti di comprensiibile paura per la famiglia di una ragazza di 23 anni che si era avventurata in mare nel pomeriggio di sabato, partendo dalla spiaggia di Voltri.
L’allarme è scattato con le richieste di aiuto della famiglia al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto le imbarcazioni della Guardia Costiera che hanno iniziato le ricerche.
Quando ormai si stava valutando l’intervento dell’elicottero con le termocamere che vedono anche al buio, la ragazza è stata avvistata al largo, in balia delle onde e del vento, ormai esausta ed incapace di rientrare con le proprie forze.
L’equipaggio della CP 830 ha raggiunto la ragazza e l’ha soccorsa, mettendola in salvo ed al sicuro per poi trasferirla in porto dove c’erano i familiari e il personale sanitario del 118.
La giovane, con un principio di ipotermia e molto provata per l’accaduto, è stata portata in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni sono buone.
La Guardia Costiera ricorda l’importanza di evitare l’utilizzo di tavole SUP o altri
natanti in condizioni meteomarine non favorevoli, come quelle che hanno caratterizzato
il fine settimana.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Autobus Amt 35 Genova

Genova, oggi scatta lo sciopero di Amt: orari e modalità

Cronaca
vetro rotto

Genova, colpi di pistola a Borgoratti, colpita un’auto parcheggiata

Borgoratti
Taggia incendio chiesa

Taggia, indagini sull’incendio in chiesa, probabilmente è doloso

Cronaca
incendio tetto via Piacenza 14 febbraio 2023

Genova, incendio in via Piacenza, le famiglie aspettano da mille giorni

Cronaca