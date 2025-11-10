Voltri, esce in Sup e non riesce a rientrare, salvata una ragazza

Genova – E’ uscita in mare con la tavola da SUP per una escursione ma al tramonto non era ancora rientrata. Momenti di comprensiibile paura per la famiglia di una ragazza di 23 anni che si era avventurata in mare nel pomeriggio di sabato, partendo dalla spiaggia di Voltri.

L’allarme è scattato con le richieste di aiuto della famiglia al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto le imbarcazioni della Guardia Costiera che hanno iniziato le ricerche.

Quando ormai si stava valutando l’intervento dell’elicottero con le termocamere che vedono anche al buio, la ragazza è stata avvistata al largo, in balia delle onde e del vento, ormai esausta ed incapace di rientrare con le proprie forze.

L’equipaggio della CP 830 ha raggiunto la ragazza e l’ha soccorsa, mettendola in salvo ed al sicuro per poi trasferirla in porto dove c’erano i familiari e il personale sanitario del 118.

La giovane, con un principio di ipotermia e molto provata per l’accaduto, è stata portata in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni sono buone.

La Guardia Costiera ricorda l’importanza di evitare l’utilizzo di tavole SUP o altri

natanti in condizioni meteomarine non favorevoli, come quelle che hanno caratterizzato

il fine settimana.