Genova, finta aggressione fascista, sindacalista farà lavori socialmente utili

Genova – Dovrà fare lavori di pubblica utilità per quattro mesi e una donazione ad un ente di beneficenza il sindacalista accusato di aver denunciato una falsa aggressione di stampo fascista e scoperto dopo alcuni giorni grazie ad una indagine lampo della Digos genovese.

Il sindacalista ha chiesto ed ottenuto la “messa in prova” ed in considerazione delle circostanze e del fatto che si tratta di persona incensurata, il giudice ha accolto la richiesta obbligando però l’esponente del sindacato a prestare servizio per quattro mesi per svolgere lavori socialmente utili e a versare una somma di denaro ad un ente benefico.

La vicenda aveva fatto scalpore nell’aprile scorso quando il sindacalista aveva denunciato di essere stato aggredito da due uomini che, dopo aver fatto il saluto romano, gli aveva urlato in faccia “comunista di merda” e poi i due avevano spintonato il rappresentante dei lavoratori per poi sputargli addosso.

Un racconto che aveva suscitato una forte mobilitazione cittadina e una reazione molto forte dell’opinione pubblica ma dopo appena due giorni dalla denuncia il sindacalista aveva ritirato la testimonianza quando gli agenti della Digos avevano evidenziato alcune incongruenze nel suo racconto. Era poi emerso che l’aggressione non c’era stata e la vicenda inventata.