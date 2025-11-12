Morto Franco Orsi, ex senatore e vice presidente Regione Liguria, aveva 59 anni

Sassello (Savona) – Mondo della politica in lutto per la morte di Franco Orsi, 59 anni, ex senatore ed ex vice presidente della Regione Liguria e sindaco di Albisola.

Orsi si è sentito male ieri sera, intorno alle 20, nella sua abitazione di Sassello ed è deceduto nonostante l’intervento del personale medico della Croce Rossa intervenuto in soccorso.

Inutili i tentativi di rianimazione.

Protagonista della scena politica negli anni 90, Orsi era stato eletto capogruppo di Forza Italia, in Regione Liguria, nel 1995, divenendo anche vice presidente.

Nel 2008 era stato eletto senatore con il Popolo delle Libertà.

Per due mandati era stato sindaco di Albisola Superiore.

Da agosto scorso guidava Albisola Servizi come amministratore unico.

Era anche membro del consiglio amministrazione di Acque pubbliche savonesi Aps