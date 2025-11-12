Ventimiglia, uomo arrestato durante un controllo: è un terrorista

Ventimiglia (Imperia) – Durante un normale controllo svolto dalle forze dell’ordine nella mattinata di sabato 8 novembre è stato arrestato un uomo di nazionalità turca sul quale pendeva una richiesta di estradizione da parte della Turchia.

A seguito degli accertamenti svolti, infatti, è emerso come l’uomo in patria sia stato condannato ad una pena di 8 anni e 9 mesi di reclusione per sequestro di persona e altri crimini legati ad attività terroristiche.

L’uomo si trovava in macchina in compagnia di alcuni connazionali che sono risultati estranei alle accuse. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasporto presso il carcere di Imperia in attesa della finalizzazione delle procedure di estradizione.

——————————————————————————————————

