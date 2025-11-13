Genova, lavori sul nodo di San Benigno: chiusi fino a marzo due accessi a lungomare Canepa

Genova – Altre modifiche alla viabilità e altri disagi per il traffico previsti per i lavori di adeguamento del nodo di San benigno. A partire dalle ore 21:00 di lunedì sera, infatti, entrerà in vigore la chiusura di due accessi di levante a lungomare Canepa con le conseguenti ripercussioni alla circolazione. I dettagli:

“Dalle ore 21.00 di lunedì 17 novembre alle 8.00 del 31 marzo 2026, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, entrerà in vigore il divieto di circolazione veicolare in via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via De Marini e via Fiamme Gialle.

La stessa misura scatterà dalle ore 21.00 di mercoledì 19 novembre anche in via Scarsellini, nel segmento di collegamento tra l’accesso all’area di sosta “Torri Piane” e l’intersezione con via Pietro Chiesa. Il tratto in questione vedrà l’entrata in vigore dei divieti di sosta e di fermata già a partire dalle ore 21.00 di lunedì 17 novembre.

L’introduzione del doppio divieto di circolazione comporta che non ci si potrà più immettere in Lungomare Canepa, in direzione ponente, da via Chiesa e via Scarsellini. Si consiglia pertanto di transitare da via Fiamme Gialle.

Per quanto riguarda invece l’accesso a Piazza Montano, resta attivo il percorso da via Buranello.

Ecco, nel dettaglio, tutte le nuove prescrizioni che entreranno in vigore dalle ore 21.00 di lunedì 17 novembre:

– via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via De Marini e via Fiamme Gialle:

1. divieto di transito pedonale nel tratto compreso tra via Scarsellini e via Fiamme Gialle

2. divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere.

– via Scarsellini:

divieto di sosta e fermata.

Per quanto riguarda invece le disposizioni in vigore dalle ore 21.00 di mercoledì 19 novembre:

– via Scarsellini:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di circolazione, per la direzione monte-mare, ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 8 metri

3. divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra l’accesso all’area di sosta “Torri Piane” e l’intersezione con via Pietro Chiesa

4. divieto di fermata veicolare, ambo i lati della strada, nel tratto compreso tra il civico 157 e via Scarsellini.

Tali lavori si aggiungono a quelli che partiranno in zona, sempre lunedì 17 novembre, per la realizzazione del cavidotto di collegamento tra via di Francia, piazza Barabino e via Buranello.

«Siamo consapevoli dei disagi che questi lavori comportano, e ci scusiamo per questo con la cittadinanza, ma si tratta di cantieri fondamentali per il futuro della nostra città. Da un lato, il progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, finanziato con fondi europei, ci chiede di accelerare il più possibile per recuperare i ritardi maturati dalla precedente amministrazione comunale e centrare così gli obiettivi del PNRR; dall’altro, l’adeguamento del Nodo di San Benigno, con i contestuali lavori di messa in sicurezza chiesti da Autostrade per l’Italia, costituisce un’opera essenziale per razionalizzare la viabilità da e per il porto, l’autostrada e la direttrice ponente/levante cittadina, con benefici dal punto di vista della sicurezza e della fluidità della circolazione». Lo dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile e al Trasporto Pubblico del Comune di Genova, Emilio Robotti“.

