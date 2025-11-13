Genova, trovati con più di tre etti di droga in centro: arrestati due giovani

Genova – Due giovani di 22 e 20 anni sono stati arrestati dai carabinieri in pieno centro, a pochi passi dai giardini situati di fronte alla stazione ferroviaria di Genova Brignole.

I militari dell’arma hanno visto i due comportarsi in maniera sospetta e hanno deciso di effettuare un controllo.

Il più grande è stato trovato in possesso di un involucro contenente 60 grammi di hashish e circa 800 euro in contanti, consideranti provenienti dall’attività illecita. Nella disponibilità del più giovane, invece, sono stati rinvenuti due panetti di hashish dal peso complessivo di circa 250 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Nei loro confronti è scattato l’arresto e il trasferimento presso il carcere genovese di Marassi.

