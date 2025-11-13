Meteo Liguria, aumentano ancora le nuvole e i piovaschi

Le correnti umide di origine meridionale che interessano la Liguria già da qualche giorno continuano a portare nuvole e piovaschi sulla nostra regione, alternati a fasi più asciutte dove il sole farà capolino. Condizioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni con un graduale amento delle precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 13 novembre 2025:

Al mattino nuvolosità diffusa dal Savonese allo Spezzino, con isolati deboli pioviggini attese tra Capo Noli ed il Genovesato in prevalenza costieri o nel primo entroterra; cieli velati invece nell’Imperiese.

Nelle ore pomeridiane ed in serata poche variazioni di sorta, eccezion fatta per un’estensione delle deboli precipitazioni anche tra l’Imperiese orientale ed il Savonese occidentale.

Venti al mattino deboli da N su Imperiese e Savonese, da W-NW nello Spezzino, moderati da SE nel Genovesato.

Dalle ore centrali inizierà a prevalere lo Scirocco, a carattere moderato, su tutta la regione (eccetto l’Imperiese, dove permarrà un debole flusso settentrionale).

Mari poco mosso, localmente mosso.

Temperature generalmente stazionarie.

Sulla costa previste temperature minime tra +12°C/+16°C e massime tra +16°C/+19°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +4°C/+10°C e massime tra +12°C/+15°C.