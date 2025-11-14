Genova, Teatro in strada a Sestri Ponente con Moby Dick e gli studenti

Genova – Una performance di strada, con gli studenti e i cittadino coinvolti come attori e comparse, nel pieno centro del quartiere di Sestri Ponente. Pubblico numeroso e coinvolto per la messa in scena, per le vie del quartiere, di Moby Dick, il capolavoro di Herman Melville reinterpretato nella forma della performance collettiva, con i partecipanti che, sotto la guida del Capitano Achab, si sono uniti in un’unica ciurma per inseguire la leggendaria balena bianca, navigando verso lidi sconosciuti per esplorare temi di profonda attualità: l’incontro con l’altro, l’accoglienza del diverso, la cura dell’ambiente, la meraviglia di fronte alla natura, il sostegno reciproco per superare le sfide.

Il gruppo di attori ha condotto il corteo, narrando la caccia alla balena e coinvolgendo i presenti in parti recitative o con la semplice presenza.

I ragazzi sono diventati parte integrante della storia, agendo come un unico coro di corpi e voci, di azioni e di parole, dando nuova vita al mito e nuove immagini a una delle storie più profonde di tutti i tempi.

