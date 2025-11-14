venerdì 14 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, Teatro in strada a Sestri Ponente con Moby Dick e gli...
Notizie LiguriaGenovaCronacaEventiQuartieriSestri Ponente

Genova, Teatro in strada a Sestri Ponente con Moby Dick e gli studenti

Redazione Liguria
0

Sestri Ponente Moby Dick performance teatro stradaGenova – Una performance di strada, con gli studenti e i cittadino coinvolti come attori e comparse, nel pieno centro del quartiere di Sestri Ponente. Pubblico numeroso e coinvolto per la messa in scena, per le vie del quartiere, di Moby Dick, il capolavoro di Herman Melville reinterpretato nella forma della performance collettiva, con i partecipanti che, sotto la guida del Capitano Achab, si sono uniti in un’unica ciurma per inseguire la leggendaria balena bianca, navigando verso lidi sconosciuti per esplorare temi di profonda attualità: l’incontro con l’altro, l’accoglienza del diverso, la cura dell’ambiente, la meraviglia di fronte alla natura, il sostegno reciproco per superare le sfide.
Il gruppo di attori ha condotto il corteo, narrando la caccia alla balena e coinvolgendo i presenti in parti recitative o con la semplice presenza.
I ragazzi sono diventati parte integrante della storia, agendo come un unico coro di corpi e voci, di azioni e di parole, dando nuova vita al mito e nuove immagini a una delle storie più profonde di tutti i tempi.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carabinieri, vicoli, Genova

Genova, controlli nel centro storico: chiusi due negozi, multe per 20mila...

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, rissa a Sestri Ponente, colpisce il rivale con una bottigliata...

Cronaca
Allerta Meteo Liguria

Maltempo in arrivo in Liguria e scatta l’Allerta Gialla per temporali

Cronaca
Sciopero studentesco Genova

Sciopero studentesco a Genova, il corteo è arrivato in piazza Matteotti

Cronaca