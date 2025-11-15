Maltempo in Liguria, Allerta Gialla sino alle 18

Allerta Gialla per temporali sulla Liguria di centro-ponente e precipitazioni abbondanti dalla scorsa notte sulla nostra regione.

La prima di due intense perturbazioni sta interessando la Liguria e Arpal ha diffuso lo stato di allerta Gialla per la giornata di oggi, sabato 15 novembre 2025:

L’allerta sarà così suddivisa:

· Ponente (Zona A) dalle 00 alle 15 di domani

· Centro (Zona B) dalle 00 alle 18

· Versanti padani di ponente (Zona D) dalle 00 alle 18

· Versanti padani di levante (Zona E) dalle 6 alle 18

Il grosso del fronte atlantico è atteso per la giornata di domani, domenica ma già nella giornata di oggi si registreranno forti precipitazioni con un aumento dell’instabilità

Durante la notte c’è stato un forte peggioramento sul Centro Ponente con piogge generalmente moderate e possibili danni puntuali per piogge intense.

Tra mattinata e tardo pomeriggio di oggi proseguirà la fase instabile prefrontale con temporali a tratti anche persistenti, i venti saranno forti (50-60 km/h) da Sud-Est su BCDE, rafficati su crinali e capi costieri.

Il mare sarà tra molto mosso e mosso su tutta la regione