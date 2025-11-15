Genova, tromba d’aria a Pegli, camion ribaltato per strada

Genova – Forti raffiche di vento ed una tromba d’aria si stanno abbattendo sul ponente cittadino dove si segnala un camion ribaltato in mezzo alla strada, sul lungomare, a causa del vento forte.

Momenti di paura, nella delegazione di Pegli, nel ponente genovese, quando, intorno all’ora di pranzo, il cielo è diventato scuro in pochi minuti e sulla zona si è abbattuto un forte vento con raffiche che hanno letteralmente fatto volare qualunque cosa al loro passaggio.

Spostati bidoni della spazzatura e auto danneggiate dalla caduta di vasi e piante ed un camion telonato si è ribaltato su un fianco a causa delle raffiche.

